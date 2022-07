Plan voor grote Lidl met appartementen in Soest afgeschoten, dit is waarom

Brouwerij in Amersfoort geeft kleur, geur en smaak aan beroemd schilderij uit 1635

Op Rembrandt van Rijns schilderij De verloren zoon in een herberg uit 1635 is een jong stel te zien dat in een vrolijke bui een glas bier heft. Brouwerij Rock City in Amersfoort heeft geprobeerd het biertje na te bootsen met de smaak van nu. Het biertje draagt toepasselijk de naam VROLIJK.

6 juli