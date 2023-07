Plan voor woonproject voor jongeren en ouderen naast ziekenhuis Meander: ‘Samen koffiedrinken’

Buurt voelt zich overvallen door komst noodopvang in Het Witte Huis in Soest

De komst van een noodopvang voor maximaal negentig vluchtelingen in hotel Het Witte Huis in Soest heeft de steun van burgemeester en wethouders van Soest. Omwonenden hebben in een gesprek met de burgemeester deze week al laten weten zich overvallen te voelen door de aankondiging.