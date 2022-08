Plankgas op de Zevenhuizerstraat? Dat kan niet in de 30-kilometerzone, maar daarna wél weer

Einde zwembad Hoogland in huidige vorm in zicht: gemeente heeft vier opties voor de toekomst

Zwemmen onder een jaren 70-schrootjesplafond. Voor een nostalgisch gevoel moet je bij zwembad Hoogland zijn. Het zwembad is zwaar verouderd. En dus zijn er plannen in de maak. Maar of het verbouw of nieuwbouw wordt, is nog niet duidelijk. Een bad met glijbanen behoort tot de opties.

3 juli