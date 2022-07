Pleidooi voor méér flitspalen in Baarn, zeker nu andere plaatsen er steeds meer krijgen

Automobi­lis­ten opgelet: gemeente Soest wil het dorp vol zetten met elf (!) extra flitspalen

De meest gehate flitspaal in de regio, die aan de Soesterbergsestraat in Soest, krijgt gezelschap. Op maar liefst elf punten in Soest wil de gemeente flitspalen neerzetten tegen hardrijders. Er staan er al drie in Soest.

