Plek voor 20 vluchtelingen uit Oekraïne op vakantiepark De Heigraaf in Woudenberg

Duizend vrijwilli­gers tekort: ‘Zo verschrik­ke­lijk schrijnend als je niemand hebt om mee te praten’

Geen dag gaat voorbij of er worden vrijwilligers gezocht. In de regio Amersfoort alleen staan er momenteel al meer dan duizend aanvragen op de vrijwilligersvacaturebanken. Er is vooral een behoefte aan gezelschap voor eenzame mensen. ‘Het is zo verschrikkelijk schrijnend als je niemand hebt om mee te praten’.

12 maart