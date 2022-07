Politie arresteert verdachte op verdenking van betrokkenheid bij gijzeling van Amersfoortse vrouw

Centrum Amersfoort heeft eindelijk een vintagewin­kel: ‘Jonge generatie wil niet iets nieuws, maar iets unieks’

In veel steden kun je er bijna niet omheen, maar in het centrum van Amersfoort ontbrak het nog: een vintagewinkel. Nu is de eerste dan toch geopend. De eigenaren spelen in op de behoeften van jongere generaties: ,,Ze hoeven niet per se iets nieuws, maar iets unieks, en het liefst ook nog een beetje betaalbaar.”

21 juli