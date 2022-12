Politie blij met vertrek Pool die in winkels vrouwen lastigviel: ‘Een mooi eindejaarsgeschenk!’

COLUMN Jeroen Stomphorst: ‘Ik hoop oprecht dat Marokko wéér stunt en we samen een feestje vieren’

Heel benieuwd hoe u over dit stukje gebogen zit. Met een flinke kater van het verlies gisteravond of juist omdat u net wat te vaak hebt geproost op de overwinning? Maar misschien laat het u allemaal koud en bent u blij dat het einde van het WK voetbal in zicht is.

10 december