Politie controleert auto's op inbrekers

Nijkerk begeleidt statushou­ders naar baan

7:36 De integratie van statushouders in de Nijkerkse gemeenschap verloopt langzaam. Van de circa 500 inwoners die in de stad een bijstandsuitkering krijgen, zijn er 160 statushouder. Volgens de VVD in Nijkerk duurt de integratie te lang: te veel statushouders komen niet aan het werk en zitten te lang in de bijstand.