Politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van overleden vrouw in woning in Nijkerk

De politie onderzoekt of de overleden vrouw die dinsdag werd aangetroffen in een woning aan het Brücknerlaantje in Nijkerk om het leven is gekomen door een misdrijf. De identiteit van de vrouw is nog niet vastgesteld, maar de politie houdt er rekening mee dat het de bewoonster is.