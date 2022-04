Politie haalt drugsdealer van straat en treft bij huiszoeking meer drugs en contant geld aan

Informa­teur Amersfoort ziet geen coalitie voor zich met Christen­Unie: ‘Dat is even slikken’

De ChristenUnie is teleurgesteld in de conclusie van informateur Kiki Hagen die het meeste ziet in een nieuwe coalitie met D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren. De christelijk-sociale partij richt zich met tegenzin op een rol in de oppositie.

7 april