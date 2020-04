Politie haalt ‘stomdronken’ automobilist zonder rijbewijs van de weg in Bunschoten

Aantal coronapa­tiën­ten in woonzorg­cen­trum Bunschoten loopt op: alle afdelingen in quarantai­ne

10 april Het aantal cliënten dat het coronavirus onder de leden heeft in woonzorgcentrum De Haven in Bunschoten is opgelopen naar negen. De zorgorganisatie heeft daarop besloten om alle afdelingen in quarantaine te plaatsen.