Politie haalt wandelaar van de A28 bij Soesterberg

Omwonenden verzetten zich tegen horeca in De Potstal in Soest

20:30 Een groep van negen buren van De Paardenkamp in Soest kondigt stevig verzet aan tegen het toelaten van horeca in De Potstal, een schuur naast boerderij Het Gagelgat aan de Birkstraat 107 die eigendom is van het Paardenkamp.