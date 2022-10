Politie houdt twee mannen en een jongen aan die met wapens bij homo-ontmoetingsplaats waren

update Brandmel­ding voor historisch pand in de binnenstad van Amersfoort zorgt voor extra paraatheid bij de brandweer

Even leek het er woensdagavond op dat bij een woning aan de Vijver in de binnenstad van Amersfoort, brand was uitgebroken. En dus ging de brandweer met grote spoed ter plekke. ,,Bij een historische woning zijn we altijd extra alert”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten.

19 oktober