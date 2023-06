Politie houdt twee mannen staande bij grote veiligheidscontrole in Bunschoten

De langste muziek­trein komt naar Amersfoort (en jij kunt ook instappen)

Met oortjes in de trein luisteren naar je favoriete nummers is voor velen de normaalste zaak van de wereld. Toch zal dat op zaterdag 17 juni net iets anders gaan. Voor de ware muziekliefhebbers zet New Music NOW op de Dag van de Componist het langste muziekspoor van 350 kilometer uit. En jij kunt aan boord stappen vanaf Amersfoort.