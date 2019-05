Politie in Amersfoort zit aanrander van 17-jarig meisje op de hielen na stortvloed aan tips

De klopjacht op de aanrander lijkt vandaag te hebben geleid tot een inval aan de Havikshorst in de Amersfoortse wijk Liendert. Agenten forceerden om zes uur ’s ochtends de voordeur van een flatwoning. Ze bleven volgens wakker geschrokken flatbewoners enige tijd binnen, maar kwamen uiteindelijk onverrichter zake naar buiten. Een arrestatie was niet verricht.

De politie wilde vandaag niet bevestigen dat de actie te maken had met de gezochte aanrander. Volgens een woordvoerder maakte de inval in Liendert deel uit van een ‘lopend onderzoek’ waarover geen informatie wordt gedeeld met het publiek. Flatbewoners twijfelden er op hun beurt niet aan dat de agenten op zoek waren naar de aanrander. Die man zou in de flat wonen of er vaker over de vloer komen.