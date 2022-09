Politie massaal aanwezig in Amersfoortse wijk Schothorst, man met verward gedrag aangehouden

V&D-pand in Amersfoort komt weer tot leven: ‘Maar sfeer van oude warenhuis is er helaas niet meer’

Er komt weer leven in de voormalige V&D in Amersfoort. Eén van de drie nieuwe winkels daarin is zaterdag opengegaan, de Action. Maar vooral oudere Amersfoorters missen de sfeer van het warenhuis van vroeger. ,,Met sinterklaas en kerst gingen we vaak bij de V&D kijken. De winkel had zo’n leuke sfeer’’, zegt Jans van Beek (65).

