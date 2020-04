Politie Nijkerk geeft zwaailichtdief een kans: ‘We laten de verdachte nu nog onherkenbaar zien. Meld je!’

Miss Montreal en Diggy Dex treden op in leeg Amers­foorts café om de horeca te helpen

16 april Popartiesten Miss Montreal en Diggy Dex gaan voor even weer het podium op, zij het zonder publiek. Na de Dordtse zanger Nielson is Miss Montreal op vrijdag 17 april de tweede die in de concertreeks #helpdehoreca optreedt. Via een livestream is ze vanuit het Amersfoortse café Miles vanaf 20.30 uur te zien. Diggy Dex volgt op vrijdag 24 april in hetzelfde café.