Politie onderzoekt overlijden van 17-jarige jongen uit Bunschoten na festivalbezoek in Zwolle

COLUMN De eerste column van Fien Vermeulen: ‘Ik dacht altijd dat Randen­broek een pauperwijk was’

Ik dacht altijd dat Randenbroek een pauperwijk was. ‘Kun je hier wel veilig alleen rondlopen?’ zegt mijn vader kijkend naar de hangjongeren. Zelf was ik was er één keer geweest in de nachtelijke uurtjes. Ik zag een stel auto’s waar enge mensen iets uitwisselden en sloot het hoofdstuk Randenbroek af in mijn hoofd.

9 mei