Politie pakt Barnevelder (19) op voor aanranden van vrouw

De politie was al in de omgeving van de wijk actief in verband met eerdere soortgelijke meldingen in deze buurt. Met meerdere eenheden is de wijk afgezet en de Whatsappgroep van de buurt op de hoogte gebracht. Na een korte zoektocht kon de verdachte worden aangehouden op de Gelreweg. Het gaat om een 19-jarige man uit Barneveld.