Politie raakt gasleiding bij onderzoek naar moord op Miranda Zitman

Meerdere rechercheurs doen vandaag opnieuw onderzoek in en rond de woning van Zitman. Resten van het lichaam van de 52-jarige Miranda Zitman werden eind april in haar tuin aan de Lange Brinkweg in Soest gevonden. Een romp die in januari werd ontdekt in een koffer in het water van de Zuider IJdijk in Amsterdam, bleek van de sinds eind december vermiste Soestse.