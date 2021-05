Politie rukt uit voor slang in parkeergarage Eemplein

De Nederland­se Sheila E. heet Gianna Tam en ze maakt van de stille coronatijd een deugd

27 mei Voor veel artiesten was, en is, de coronatijd een ramp. Geen shows, geen voorstellingen, geen nieuwe releases. Maar de coronamaatregelen brachten muzikant Gianna Tam ook goed nieuws. De tijd die ze overhad, zette ze om in nieuwe muziek. Zo is ze in beweging gebleven en heeft ze haar fans straks, als de podia weer opengaan en de festivals losbarsten, iets te bieden.