Politie spreekt bewoners Vathorst toe na twee overvallen: ‘We snappen dat er veel vragen zijn’

Moeder (55) en zoon (24) gewond bij gewelddadi­ge woningover­val in Amersfoort

De overvallers die zondagnacht toeslagen op de Paasberg in Amersfoort hebben de bewoners van het pand bewust opgezocht. Het is nog onbekend hoe ze de woning in zijn gekomen, maar eenmaal binnen hebben ze geweld niet geschuwd. Een 55-jarige vrouw en haar zoon (24) raakten gewond.

12 juli