Politie tast in het duister na schietincident in Amersfoort: ‘We zoeken slachtoffer en verdachte’

Tweede nacht op rij explosief bij huis in Amersfoort, dit keer ontplof­fing met ‘aanzien­lij­ke’ schade

Op de Liendertseweg in Amersfoort is met een explosief flinke schade aangebracht aan een woning. Bij het incident in de nacht van vrijdag op zaterdag is niemand gewond geraakt, de bewoners waren niet thuis. De schade aan de woning is ‘aanzienlijk’.