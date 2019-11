Politie toont beelden van vrouw die geld weggrist bij pinautomaat in Nijkerk

Kater Joep na drie dagen door redder met schepnet uit boom getikt en gaat er direct vandoor

12:28 De doodsbange kater Joep (4) is vanochtend nadat hij twee dagen en drie nachten vastzat in een hoge boom aan de Docter Abraham Kuyperlaan in Amersfoort gered door zijn naamgenoot en boomverzorger Joep Hinzen.