Politie vaker anoniem getipt: ook Nijkerk roept inwoners op om verdachte praktijken te melden

Afrit A28 bij Nijkerk korte tijd afgesloten vanwege ernstig ongeluk in Harderwijk

17:08 Een vrouw op een fiets is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt nadat ze werd aangereden door een auto op een rotonde in Harderwijk. Het slachtoffer werd gereanimeerd en is in kritieke toestand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij Nijkerk is een traumahelikopter geland om assistentie te verlenen.