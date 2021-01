Politie vindt grondstoffen voor harddrugs in ouderencomplex Amersfoort ‘een hele grote vangst’

Sem (19) uit Woudenberg droomt van honkbal in Amerika: ‘Ik wil binnen twee jaar op het hoogste niveau spelen’

19:30 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Honkbalprof Sem Robberse (19).