Politie voor 2de keer in één dag aanwezig Spuistraat in Bunschoten: banden bestelbus lekgestoken

Deuren op slot! Hoeveel­heid woningin­bra­ken in regio Amersfoort neemt voor het eerst in jaren toe

Het aantal woninginbraken in de regio Amersfoort is vanaf januari toegenomen, blijkt uit cijfers van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). De grootste stijging was te zien in Leusden. Alleen in de gemeenten Barneveld, Baarn en Woudenberg nam het aantal af.

21 oktober