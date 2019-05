Politie zit aanrander op de hielen na massa tips

De politie in Amersfoort zit de man op de hielen die begin februari in de binnenstad een meisje van 17 jaar bruut aanrandde. Hij is herkend na het vrijgeven van foto’s en bewakingsbeelden, maar nog niet gepakt.

De klopjacht op de aanrander lijkt vandaag te hebben geleid tot een inval aan de Havikshorst in de Amersfoortse wijk Liendert. Agenten forceerden om zes uur ’s ochtends de voordeur van een flatwoning. Ze bleven volgens wakker geschrokken flatbewoners enige tijd binnen, maar kwamen uiteindelijk onverrichter zake naar buiten. Een arrestatie was niet verricht.

De politie wilde gisteren niet bevestigen dat de actie te maken had met de gezochte aanrander. Volgens een woordvoerder maakte de inval in Liendert deel uit van een ‘lopend onderzoek’ waarover geen informatie wordt gedeeld met het publiek. Flatbewoners twijfelden er op hun beurt niet aan dat de agenten op zoek waren naar de aanrander. Die man zou in de flat wonen of er vaker over de vloer komen.

Quote Hij is door veel mensen herkend. We kregen veel bruikbare reacties. Woordvoerder Politie

Het tonen van de bewakingsbeelden en een foto aan het publiek leidde binnen 24 uur tot zo veel tips over de aanrander dat zijn identiteit volgens de politie inmiddels vaststaat. ,,Hij is door veel mensen herkend. We kregen veel bruikbare reacties’’, laat de woordvoerder weten. De politie verwijderde de beelden, nadat de man was geïdentificeerd.

Verontwaardigd

Op social media werd gisteren verontwaardigd gereageerd op de lange tijd tussen de aanranding (van 9 op 10 februari) en het opsporingsbericht. Anderen vonden dat de vermoedelijke dader door het tonen van zijn foto juist de kans had gekregen zich uit de voeten te maken. De politie wordt hoe dan ook aangespoord naar de man te blíjven zoeken.

Het slachtoffer van 17 werd na het uitgaan ’s nachts vanaf de Hof achtervolgd door haar latere aanrander. In de Hellstraat sloeg hij hardhandig toe. Het meisje verzet zich en gilt om hulp, maar krijgt haar belager in eerste instantie niet van zich af. Pas na verloop van tijd laat hij zijn slachtoffer los en rent hij weg in de richting van de Utrechtsestraat.