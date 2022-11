Politie zit Rolex-bende op de hielen: 23-jarige Amersfoorter aangehouden

Een 23-jarige inwoner is aangehouden voor betrokkenheid bij één van de vele Rolex-overvallen in Amersfoort. Deze twintiger wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de overval op een opticien aan de Hendrik van Viandenstraat.

Op 15 juni dringen vier overvallers binnen bij de brillenoptiek en direct wordt duidelijk dat ze uit zijn op het horloge van de eigenaar. Deze staat hij af onder bedreiging van een vuurwapen, waarna de vier vertrekken. Ondanks waarschuwingsschoten, weten de verdachten te ontkomen.

Het is dan al het derde incident waarbij burgers in Amersfoort moeten vrezen voor hun dure horloge. Sinds april wordt de stad ontsierd door een serie gewelddadige overvallen in de wijk. Zo werd er tot twee keer toe geprobeerd om een woning aan de Laakboulevard te overvallen.

Hier slaagt de bende niet in, waarna op 15 juni ze dus wel toeslaan in Amersfoort Zuid. En daar blijft het niet bij. Ook in de Harlingenstraat en de Paasberg zijn twee woningen het doelwit van de Rolex-overvallers. Vanaf dat moment weet de politie het zeker: er is één dadergroep in hun eigen stad actief.

Groot onderzoek naar dadergroep

Er wordt groot opgeschaald en al snel worden een 15-jarige en twee 17-jarige verdachten gearresteerd. Afgelopen vrijdag, 4 november, is daar een vierde bijgekomen: een 23-jarige Amersfoorter wordt buiten heterdaad in de boeien geslagen.

,,Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval op de opticien”, laat de politie weten. ,,Of hij ook betrokken is bij de andere overvallen, is onderdeel van het onderzoek. We sluiten meerdere aanhoudingen niet uit.

