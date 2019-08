Politie zoekt getuigen van vechtpartij in Nijkerk

Verdachte (58) van flatbrand in Soest opgenomen in Pieter Baan Centrum

14:28 De 58-jarige vrouw, die eind november vorig jaar brand zou hebben gesticht in haar flat aan de Van Goyenlaan in Soest, zit nog altijd vast. Vooruitlopend op een rechtszaak is ze voor psychologisch onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum.