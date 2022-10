Politiek in Nijkerk eist duidelijkheid over opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

De voltallige gemeenteraad van Nijkerk vindt dat ze onvoldoende is geïnformeerd over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nijkerk. De partijen eisen daarom duidelijkheid van burgemeester en wethouders in een spoeddebat, komende donderdag.

Vorige week maakte het college bekend 56 chalets voor Oekraïense vluchtelingen te willen plaatsen in het buitengebied, aan de Bloemendaalseweg, vlakbij sportpark De Burcht en de Nijkerse Tennisclub. De keuze is op deze plek gevallen, omdat het terrein eigendom is van de gemeente, waardoor het snel kan worden ingericht. De huisjes bieden plek aan 252 mensen.

Lees ook Nijkerk bouwt 56 chalets voor opvang van Oekraïense vluchtelingen

De gemeenteraad krijgt twee weken de tijd om daarop te reageren. De partijen menen echter dat de discussie over de opvang van vluchtelingen ‘gezien de maatschappelijke discussie over dit onderwerp’ in alle openheid moet worden gevoerd. ,,Om te kunnen beoordelen of bedenkingen en bezwaren nodig zijn, zodat geen onomkeerbare besluiten worden genomen, is bespreking in de gemeenteraad een vereiste’’, schrijven de partijen aan B en W.

De fracties willen niet alleen weten wat de rijksoverheid van Nijkerk verlangt met betrekking tot de opvang van Oekraïners, het onderbrengen van statushouders en noodhuisvesting van asielzoekers, maar óók wat de gemeente zelf ‘kan en wil’.

Op dit moment worden zo’n 115 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Bad Hulckesteijn in Nijkerk en De Hilt in Hoevelaken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.