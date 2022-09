Politiek slecht voorbereid op nieuwe coronagolf, moeten we dus wéér vrezen voor gesloten scholen?

Het is het spookbeeld van veel ouders, kinderen en ook van scholen zelf: de hekken die op slot gaan, omdat corona weer volledig is teruggekeerd. Dát de coronabesmettingen in het najaar weer zullen oplopen, daarover zijn virusdeskundigen het wel eens. Maar in welke mate en hoe ziek we er nog van worden, is lastig te voorspellen.