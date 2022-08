Politiek verbolgen over vestigingsproblemen voor wintersportzaak: ‘Hier moet de rode loper voor uit’

Raadslid Joyce Huurman snapt absoluut niet dat Snowcountry geen voet aan de grond krijgt in Amersfoort. Zaterdag berichtte het AD over de problemen die de marktleider op het gebied van wintersportartikelen ervaart . Door een woud aan regels mag het bedrijf niet aan de gang op een industrieterrein, maar is ze aangewezen op de binnenstad. Een onmogelijke plek voor Snowcountry, temeer het historisch stadshart sinds vorig jaar autoluw is.

,,Voor bedrijven zoals Snowcountry die tussen wal en schip vallen, moeten we maatwerk toepassen", aldus Huurman. ,,Onze partij vindt dat je moet zorgen dat z’n bedrijf in de gemeente kan blijven, want we willen werkgelegenheid behouden. Het is natuurlijk complex, ook omdat dit bedrijf erg veel ruimte nodig is en ruimte schaars is in de gemeente.”