Pool betrapt met 200 kilo illegaal vuurwerk op A1

Scootmobie­ler gewond aan hoofd bij aanrijding in Barneveld

15:34 Een scootmobieler is vanmiddag met een hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd na een aanrijding door een auto over de oversteekplaats van de Spoorstraat over de aan de Burgemeester Kuntzelaan in Barneveld. De toedracht van het ongeval is onbekend.