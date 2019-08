Poolse wegloper uit Nijkerks restaurant toont berouw en biedt excuses aan bij eigenaar

Van Essen en ober Ronald zetten de achtervolging in door het centrum van Nijkerk, maar troffen de man niet meer aan. Een paar weken later denkt één van zijn werknemers de man te herkennen in de Torenstraat. ,,Hij stond daar met agenten te praten. Daarop liet mijn werknemer camerabeelden zien en vertelde hij over het incident. De agenten vertelde dat de man geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en zonder werk en geld zit.”

Van Essen vermoedde dat hij kon fluiten naar zijn centen. Tot woensdagavond, bijna een half jaar later. Rond 22.15 uur stond de man ineens in het restaurant. ,,Mijn collega riep vanuit de keuken: ‘Martijn, er is iemand die met je wil praten’.” De restauranteigenaar herkende de Poolse man meteen. In gebrekkig Engels kreeg Van Essen te horen dat de Poolse man spijt had. ,,Hij vertelde dat hij Jezus had gevonden en liefde wilde geven. Het was een beetje raar, maar ik waardeer het feit dat hij zijn excuses aanbiedt en netjes schoon schip wil maken. Het is voor hem waarschijnlijk een grote stap om hier op de deur te kloppen.”