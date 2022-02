Posters van SGP-lijsttrekker beplakt met regenboogvlaggen van homogemeenschap

Man (19) drogeert 17-jarige meisjes met alcohol en GHB; liet ze in de vrieskou achter op een parkeer­plaats

De 19-jarige man die in december 2020 twee 17-jarige meisjes drogeerde is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van tweehonderd uur. De rechtbank Midden-Nederland stelt dat het de verdachte was die de drankjes met GHB aan de meisjes gaf en gaat daarmee niet mee in het verhaal van de verdediging dat de meisjes het zelf hebben ingenomen.

