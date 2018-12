PostNL 17 januari voor rechter om cao voor uitzendkrachten

Postverwerker PostNL moet zich 17 januari voor de rechter verantwoorden omdat het uitzendkrachten in pakketsorteerders via uitzendbureau In Person liet werken tegen het minimumloon en zonder dat er sprake was van pensioenopbouw. Dat gebeurde onder andere in het sorteercentrum in Amersfoort. FNV wil dat ook uitzendkrachten onder de cao vallen.

PostNL kon de medewerkers minder betalen, omdat In Person optrad als onderaannemer. Op die manier kon het bedrijf de cao ontwijken. ‘Sorteerders verdienen het minimumloon, werken op oproepbasis en horen vaak pas op de dag zelf of en zo ja hoe laat ze moeten werken’, stelt vakbond FNV in een persbericht.

Het uitzendbureau trad op als onderaannemer voor pakketsorteerders in Amersfoort, Waddinxveen en Goes. Zo’n 400 medewerkers kregen minder betaald dan hun collega’s die direct in dienst waren bij PostNL. In december 2017 stelde FNV zowel PostNL als In Person aansprakelijk voor de onderbetaling van de uitzendkrachten.

Afgelopen zomer schikte het uitzendbureau. De uitzendkrachten krijgen gelijk loon voor gelijk werk en 120 FNV-leden krijgen een volledige nabetaling voor hun gemiste loon. Maar de rechtszaak is, ondanks de schikking, nog niet van de baan. ,,Als PostNL In Person de deur wijst en in zee gaat met een ander uitzendbureau in Amersfoort zouden ze alsnog dezelfde schijnconstructie kunnen optuigen”, zegt Masja Zwart van de vakbond. ,,Dat willen we niet. Er zijn 23 depots waar pakketten gesorteerd worden, PostNL moet door het hele land de cao toepassen. Het is een voorbeeldzaak voor de rest van het land.”