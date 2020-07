Powervrouw Caroline (47) helpt 1 miljoen mensen in Afrika aan elektriciteit: ‘Ik zie hoe gelukkig mensen worden’

Hoe is het nu met? Corona dupeert reisorgani­sa­tor Marije: ‘Ik denk dat er dit jaar geen reizen meer doorgaan’

21 juli In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Marije Breuker uit Amersfoort. ,,Angst is een veel grotere raadgever geworden”, constateert ze.