Praten over de dood? Niet gezellig, maar wel belangrijk: ‘Het geeft rust’

Eerste klasse Redouan Hazzat plukt tegen SDC Putten de vruchten van het ‘fenomeen van Nijkerk’

NSC Nijkerk zit na de winterstop in een positieve flow in de eerste klasse A. Die hield ook aan in de wedstrijd tegen buurman SDC Putten. De Nijkerkers wonnen met 3-1 en blijven het prima doen in de strijd om de derdeperiodetitel.