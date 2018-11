Pro21: tekort aan openbare wc’s in Nijkerk en Hoevelaken

Aanleiding is onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting waarin wordt belicht dat miljoenen Nederlanders een plasprobleem of een buikziekte hebben. Voor hen zijn niet altijd (geschikte) openbare toiletten voorhanden.

Volgens de app HogeNood heeft de gemeente Nijkerk twee openbare toiletten. In Nijkerk is dat de Hema (Plein 14) en in Hoevelaken is dat de Albert Heijn (Kantemarsweg 10). Volgens de toiletnorm van de Maag Lever Darm Stichting zijn voor voetgangers-, winkel- en verblijfsgebieden om de 500 meter openbare of opengestelde toiletten nodig.

De partij van fractievoorzitter Irene Moes wil weten hoe het ‘plasbeleid’ is in Nijkerk. Ook is Pro21 benieuwd of de gemeente plannen heeft om tot meer openbare of opengestelde toiletten in de kernen van Nijkerk en Hoevelaken te komen.