Protest tegen schrappen intercity Deventer-Amsterdam: 'De regering denkt dat we hier per trekschuit reizen’

In overleg met Amsterdam, Schiphol, Almere en Lelystad besloot de staatssecretaris Infrastructuur onlangs dat de intercity uit Deventer en Apeldoorn vanaf 2029 niet meer stopt op Amsterdam CS, maar wordt verlegd naar Amsterdam Zuid. Reizigers kunnen dan alleen nog met de langzamere sprinter of stoptrein via Amersfoort naar Amsterdam Centraal.

Meer reistijd

ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf wijst in Kamervragen aan Van Veldhoven op dat veel reizigers op Amsterdam Centraal door het wegvallen van de spoorverbinding zeker 5 tot 10 tien minuten meer reistijd kwijt zijn vanuit Amersfoort en dat overstappers voor andere plaatsen nog langer onderweg zijn.

Van der Graaf vraagt de staatssecretaris hoeveel reizigers dagelijks gebruikmaken van de intercity-verbinding en hoeveel langer ze precies moeten reizen. Onderzoek naar hoeveel reizigers door de wijziging af zullen haken van de trein als vervoermiddel is volgens Van der Graaf op zijn plaats. Het gevaar bestaat volgens haar ook dat andere landelijke verbindingen, zoals naar het oosten, onder druk komen te staan en dat de intercity naar Berlijn verloren kan gaan.

Van der Graaf vraagt staatssecretaris Van Veldhoven haar besluit op te schorten en opnieuw te bespreken tijdens het landelijke spoortafeloverleg op 4 november, zodat de regio mee kan praten.

‘Boemeltjes’

De PvdA Overijssel verzet zich tegen plannen om een fors aantal intercitytreinen van Twente naar de Randstad te vervangen door ‘boemeltjes’. ,,Landelijk worden miljarden uitgegeven aan spoorinfra, maar Overijssel heeft telkens het nakijken’’, zegt PvdA-Statenlid Hans Nooter.

Staatssecretaris Van Veldhoven wil vanaf 2029 geen intercity meer laten rijden tussen Amersfoort en Amsterdam Centraal. In plaats daarvan zou een langzamere sprinter komen. Nooter: ,,Dat lijkt misschien geen Overijsselse kwestie, maar het gaat om de trein die nu tweemaal per uur vanuit Twente via Amersfoort naar Den Haag en Schiphol rijdt. Het is dé directe link tussen Twente en de Randstad. Ik zie er helemaal geen heil in om die trein te vervangen door een sprinter.’’

Per trekschuit

,,Den Haag morrelt aan de Berlijn-trein. De Zuiderzeelijn bestaat nog steeds alleen op papier. We moeten hemel en aarde bewegen voor überhaupt een gesprek over het spoor Almelo-Groningen. En nu dit. Ik krijg sterk de indruk dat deze regering denkt dat Oost-Nederland nog per trekschuit reist’’, zegt Nooter, die zich zorgen maakt over de plannen van de staatssecretaris.

“Een kwalitatief goede en snelle intercityverbinding is cruciaal is voor de ontwikkeling van Oost-Nederland. We kunnen ons geen langzame treinen of tijdrovende overstappen veroorloven.”

Volledig scherm Met het wegvallen van de intercity zijn veel reizigers op Amsterdam meer reistijd kwijt. © ANP