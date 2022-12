Provincie krijgt ook ‘nee’ te horen van gemeente Leusden: niet meer zoeklocaties voor windturbines

Boeren én milieuorga­ni­sa­ties rond Amersfoort op één lijn tegen stikstof­plan­nen: ‘Wat is onze toekomst?’

Vaak staan boeren en milieuorganisaties in en rond Amersfoort lijnrecht tegenover elkaar. Maar nu het stof rond de stikstofbrieven van afgelopen vrijdag wat is neergedaald, zijn ze eensgezind in hun oordeel: nul komma nul duidelijkheid. ,,Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat we hier nog een toekomst hebben? Die vraag is nog altijd niet beantwoord.’’

28 november