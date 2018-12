Provincie: mogelijk vervuild zand van Vink toegepast in nog 9 gemeenten

Dat staat in een vertrouwelijke mail van verantwoordelijk gedeputeerde Conny Bieze aan de Gelderse Statenleden, die in handen is van tv-programma Zembla. Bieze maakt op 18 december openbaar om welke gemeenten het gaat. De gemeenten zijn vandaag ingelicht. ‘In de tussengelegen periode zijn gemeenten in de gelegenheid om de naar hun mening noodzakelijke acties te ondernemen‘, schrijft Bieze.

Op 11 december krijgen Statenleden de lijst met gemeenten al onder geheimhouding ter inzage. Uit een televisie-uitzending van Zembla vorige week woensdag blijkt dat Leusden een van de gemeenten is waar zand ligt dat afkomstig is uit de verkeerd bemonsterde partij. Op de Groot Agteveldlaan in Achterveld is 34,5 ton zand toegepast. De gemeente Leusden is een onderzoek begonnen.