Puck Pieterse domineert van start tot finish en grijpt Nederlandse titel op mountainbike

Rigoureuze snoei van bomen zorgt voor woede bij omwonenden park: ‘Slechte timing’

Omwonenden zijn woest over de manier waarop de bomen in het Juliana van Stolbergpark in Amersfoort zijn gesnoeid. Bij sommige bomen is praktisch alleen de kruin over na een snoeibeurt. Maar kan dit wel kwaad?