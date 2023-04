Quick-coach Elton Koeiman was na 14 jaar blessurevrij: ‘Ik kon wel gooien, maar dat deed ontiegelijk veel pijn’

Met video Ondanks de bekerclash met PSV, staat Spakenburg-spe­ler Jan om 05.45 uur naast zijn bed: ‘Geld verdienen’

Wedstrijd van de eeuw of niet: de wekker van Jan van Diermen gaat dinsdagochtend ‘gewoon’ om 05.45 uur. De rasechte Spakenburger moet werken en zal daarna, ruim dertien uur nadat hij opstond, zijn dorp vertegenwoordigen in de halve finale tegen PSV. ,,Je merkt aan álles dat deze wedstrijd uniek is. Daarom is het lekker dat ik overdag werk; dan heb ik geen tijd om gespannen te zijn.”