Raad van State vernietigt bezwaren: huizen bouwen in bos Oude Tempel Soesterberg gaat na vijf jaar strijd door

Lesauto betrokken bij ongeval in Amersfoort

Een lesauto is vrijdagmorgen rond 11.25 uur betrokken geraakt bij een ongeval aan de Mendelssohnstraat in Amersfoort. Een cursiste had bij het verlaten van een parkeerplaats een naderende Renault over het hoofd gezien met een aanrijding als gevolg. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

3 juni