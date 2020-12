Raadsel: na 15 jaar duikt vermiste poes Libby op in Amersfoort. 105 kilometer van zijn thuis

De eigenaren hadden ondanks vele zoekpogingen en het feit dat de kat gechipt was Libby nooit teruggevonden. Totdat de poes afgelopen weekend op bedrijventerrein Calveen werd aangetroffen. De poes zwierf daar al langere tijd rond en kreeg eten van mensen die daar werkten. Maar omdat de vacht van Libby erg vervilt was en het leek alsof ze zorg nodig had, werd de dierenambulance ingeschakeld.

Blij en opgelucht

Medewerkers vingen de poes en brachten haar naar het Dierenbeschermingscentrum. Toen haar chip werd uitgelezen bleek dat het dier afkomstig was uit het Noord-Hollandse Kreileroord. Dat dorp ligt 105 kilometer bij Amersfoort vandaan. Het eigenaren werden onmiddellijk gebeld. ,,Ze waren erg blij en opgelucht. Ze vertelden dat Libby al vijftien jaar vermist was en dat het gezin recentelijk afscheid heeft genomen van het oorspronkelijke maatje van Libby’’, zegt woordvoerder Carmen Silos.

Het gezin heeft naast Libby nog vier andere katten en een hond in huis. In overleg met de Dierenbescherming werd besloten dat het beter is om voor Libby een nieuw, rustig thuis te zoeken. ,,Libby is inmiddels zestien jaar en op die leeftijd moeten katten niet zoveel meer hebben van al die drukte. We gaan nu een mooie nieuwe plek zoeken waar ze in alle rust kan genieten van haar oude dag.’’

Adopteren

Als alles medisch in orde blijkt te zijn, kan de kat binnenkort worden geadopteerd via de site ikzoekbaas.nl. Volgens Silos is het zeldzaam dat een kat na vijftien jaar nog wordt teruggevonden. ,,Dat is enkel te danken aan de chip. Ik roep alle katteneigenaren dan ook op hun dier te chippen.’’

