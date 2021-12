Raadslid onder vuur na racistische ‘bagger’ richting collega: ‘Kunnen dit niet accepteren, aangifte volgt’

In Barneveld loopt nog 29 procent van de volwasse­nen rond zonder corona-vaccinatie

Van alle volwassenen in Barneveld was een week geleden 29 procent nog niet of niet-volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. De streng-christelijke gemeente had daarmee de laagste vaccinatiegraad van de buurregio's Eemland en Gelderse Vallei, blijkt uit cijfers van het RIVM.

4 december