Raadslid Trudy Doornhof (CDA) verlaat politiek Nijkerk

Trudy Doornhof-Molenaar uit Nijkerkerveen heeft aangekondigd dat zij per 1 januari haar functie als raadslid voor het CDA in de gemeente Nijkerk beëindigt.

Twee jaar geleden is ze begonnen met een nieuwe baan. De combinatie gezin, werk, gemeenteraad en een studie is te veel. CDA Afdelingsvoorzitter Nienke Overvliet: ,,Als CDA Nijkerk-Hoevelaken betreuren we haar besluit. We zullen haar zeker missen in onze fractie, maar we realiseren ons dat het gemeenteraadswerk veel van mensen vraagt en soms lastig te combineren is. We zijn Trudy heel dankbaar voor haar grote inzet en enthousiasme de afgelopen zes jaar.

CDA-fractievoorzitter Joop van Ruler: ,,Trudy was actief in de samenleving en had veel contacten met onze inwoners. Wat ze daar hoorde wist zij politiek te agenderen. Ze had altijd veel creatieve ideeën, zo was zij de initiatiefneemster voor de CDA-held van de maand en actief in ons campagneteam. Ze wist mensen enthousiast te maken voor het CDA. De fractie zal haar missen, maar begrijpt haar besluit en wenst haar veel succes bij haar andere activiteiten.”

Trudy Doornhof-Molenaar zelf hierover: ,,Ik heb er lang over nagedacht, maar voor nu is dit het beste, ik vind het belangrijk om naast mijn reguliere werk voor het maatschappelijk belang actief te blijven, al zal het nu minder zijn het CDA mag zeker op mijn steun en inzet blijven rekenen. Ik hoop dat onze gemeente en de gemeenteraad in het bijzonder zich blijft door ontwikkelen in haar maatschappelijke taak dichtbij onze inwoners.’’