Racefiets van 4-jarige Sverre gestolen: ‘Nu moet ik de hele tijd huilen’

15 maanden cel geëist tegen Markt­plaats­op­lich­ter (21) in Amersfoort

17:52 Wegens fraude op de handelssite Marktplaats en dealen van harddrugs in Amersfoort is tegen de 21-jarige Y. B. 15 maanden gevangenisstraf geëist. B. liep een jaar geleden in Amersfoort tegen de lamp. Hij werd gefilmd toen hij geld opnam van een rekening waar een slachtoffer van marktplaatsfraude geld had gestort.